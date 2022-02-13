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У Львові знову «мінували» всі ТРЦ

Оксана Попович

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У суботу, 12 лютого, правоохоронці вкотре шукали вибухівку у всіх торгово-розважальних центрах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Повідомлення про масове замінування ТРЦ Львова надійшло орієнтовно о 9:11 год. на електронну адресу колл-центру Служби безпеки України.

Анонім заявив про закладення вибухівки у всіх торгово-розважальних центрах міста. Відтак, правоохоронці перевірили 24 об’єкти. Вибухонебезпечних предметів там не знайшли.

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Наразі поліція намагається встановити особу, яка надала неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, зі середини січня на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Згодом вибухівку нібито закладали в офісі «Львівгазу», в коледжі на Сихові, відділеннях «ПриватБанку», у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів». Нещодавно анонім навіть «мінував» низку вулиць у Львові.

Також правоохоронці шукали вибухівку у всіх школах, дитсадках і торгово-розважальних центрах. Відтак, довелося перевірити 340 адрес та евакуювати тисячі людей.

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Фото: соцмережі

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