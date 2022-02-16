Львівські школи вкотре замінували

У середу, 16 лютого, надійшло чергове повідомлення про замінування шкіл Львова. Наразі проводиться евакуація вчителів та учнів навчальних закладів. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Повідомлення про закладення вибухівки у львівських школах поступило близько 11:00. Відтак персонал та школярів розпочали евакуювати із приміщень навчальних закладів. Також попередили батьків про замінування та попросили негайно забрати дітей додому.

На місця оперативно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Фахівці обстежують приміщення та прилеглі території.

Нагадаємо, зі середини січня на Львівщині активізувались псевдомінери. Так, 12 січня у Львові «мінували» всі школи. Тоді правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і понад 3 тисячі вчителів. Вибухівки так і не виявили.

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Згодом вибухівку нібито закладали в офісі «Львівгазу», в коледжі на Сихові, відділеннях «ПриватБанку», у львівських торгових центрах, в аеропорту «Львів». Нещодавно анонім навіть «мінував» низку вулиць у Львові.

Також 11 лютого правоохоронці шукали вибухівку у всіх школах, дитсадках і торгово-розважальних центрах. Відтак, довелося перевірити 340 адрес та евакуювати тисячі людей. Вже наступного дня, 12 лютого, знову надійшло фейкове повідомлення про замінування усіх ТРЦ Львова.

Надалі вибухівку шукали у Львові в приміщенні «Укрексімбанку», а в Дрогобицькому районі – у відпочинковому комплексі.

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