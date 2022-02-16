СБУ попереджає мешканців Львівщини про можливі провокації російських найманців

Служба безпеки України попередила про можливе прибуття на Львівщину російськомовних найманців задля провокації. Про це у Facebook повідомила член громадської ради при СБУ Львівщини Галина Янко.

Мова йде про чоловіків спортивної статури віком від 20 до 50 років. Вони розмовляють російською і не розуміють української мови. Найманці можуть прибути на Львівщину для провокацій та дестабілізації ситуації в області.

Мешканців області, зокрема ріелторів, закликають повідомляти про схожих осіб, котрі можуть особисто, або через посередників винаймати квартири в регіоні.

У випадку виявлення таких осіб, їх паспортних даних чи номерів мобільних просять повідомляти правоохоронців. Інформацію можна надсилати на всі месенджери за тел. +380664671077. Всі повідомлення опрацьовуватиме Управління СБ України у Львівській області.

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Також голова громадської ради при СБУ нагадала, що силовики зараз переведені на посилений режим служби і попросила з розумінням ставитись до вимоги пред’явити документи.

«Прошу розуміти, що в країні йдуть відпрацювання, тому, прошу всім кого зупиняють і просять пред‘являти документи – це робити. Без роздратування! Кожен зараз має допомагати всім військовим та правоохоронцям, повірте, їм дуже всім не просто! У нас зараз у всіх єдина мета – перемога і спокій», – додала Галина Янко.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України заявила, що їх співробітники працюють у посиленому режимі у всіх регіонах країни. Водночас у відомстві назвали нагнітання паніки та поширення фейків черговою потужною хвилею гібридної війни.

Особовий склад Національної поліції України з 14 по 19 лютого також перевели на посилений режим несення служби.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. За даними американської розвідки, РФ планує це зробити вже найближчим часом, керуючись двома сценаріями вторгнення.

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