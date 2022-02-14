Нацполіцію перевели на посилений режим служби. Що це означає

З 14 по 19 лютого особовий склад Національної поліції України перевели на посилений режим несення служби. Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Посилений режим служби передбачає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Голова Нацполіції пояснив, що метою посилення є змога «оперативніше реагувати на будь-які загрози безпеці громадян».

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«Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність», – додав він.

Напередодні Служба безпеки України заявила, що їх співробітники працюють у посиленому режимі у всіх регіонах країни. Водночас у відомстві назвали нагнітання паніки та поширення фейків черговою потужною хвилею гібридної війни.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. За даними американської розвідки, РФ планує це зробити вже найближчим часом, керуючись двома сценаріями вторгнення.

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