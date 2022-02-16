Британія відкриває консульство у Львові

У Львові відкриють новий консульський офіс Британії. Там британці зможуть отримувати документи та консульську підтримку. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства.

Відтак громадяни Британії зможуть одержати консульські послуги в новому офісі у Львові.

«Британія відриває офіс у Львові, який зможе видавати документацію і надавати консульську підтримку», – йдеться в повідомленні МЗС.

В консульстві прийом громадян буде здійснюватися за попереднім записом.

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У британському МЗС також додають, що потенційна збройна агресії РФ проти України серйозно вплине на спроможність посольства у Києві та офісу у Львові надавати консульську підтримку. Тому британців попереджують, що в таких обставинах їм не варто очікувати підвищеної консульської підтримки чи допомоги з евакуацією.

Львівський портал повідомляв, що посольства Німеччини, Ізраїлю, Канади та Австралії переїжджають до Львова. Уряди цих країн остерігаються російської загрози. Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

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