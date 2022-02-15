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У Львові тимчасово відкрилось посольство Канади

Ольга Оличенко

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Посольство Канади в Україні відкрило тимчасове представництво у Львові через закриття дипустанови у Києві, повідомляє Львівський портал.

15 лютого – перший робочий день у Львові посла Канади в Україні Лариси Ґаладзо.

«Цей тимчасовий переїзд – вимушене рішення задля збереження дипломатичних відносин та консульської підтримки громадян Канади, які залишаються жити і працювати в Україні. Ми вдячні нашим канадським партнерам за підтримку та допомогу», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак, через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові. Крім того, про намір перенести своє консульство до Льова заявила Німеччина.

Також відомо, що Канада дасть Україні летальну зброю та фінансову допомогу.

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