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Десятки країн закликали своїх громадян залишити Україну

Оксана Попович

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Через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України. Про це пише Українська правда.

Так, посольства Нідерландів, Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії, Південної Кореї, Фінляндії, Нової Зеландії, Чорногорії, Північної Македонії, Австралії та Німеччини рекомендують своїм громадянам негайно залишити Україну через напружену і непередбачувану безпекову ситуацію.

На сайтах дипломатичних представництв в Україні та закордонних міністерств цих країн з’явилися інструкції залишити Україну якомога швидше, бажано впродовж двох діб. Також громадянам радять не подорожувати в Україну через те, що консульські послуги будуть суттєво обмежені.

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Крім того, інструкції рекомендують громадянам, які вирішать залишитись на території України, запастися водою, їжею, ковдрами, батарейками. Також радять перевірити наявність пального в автівці, аби при потребі виїхати власним автомобілем через український сухопутний кордон.

Водночас посольство Ізраїлю оголосило евакуацію співробітників посольства в Києві та їхніх сімей. Також раніше американський президент Джо Байден порадив американцям, які залишаються в Україні, виїхати.

Нагадаємо, що американська розвідка вважає, що російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

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