Канада дасть Україні летальну зброю та фінансову допомогу

Влада Канади пропонує Україні кредит розміром 393 мільйони доларів США (11,2 мільярда гривень) для підтримки на тлі можливого вторгнення Росії. Також країна передасть летальну зброю. Про це 14 заявив прем’єр-міністр Джастін Трюдо, пише hromadske.

Летальне озброєння на суму 7,8 мільйона канадських доларів (174 мільйони гривень) Україна отримає безкоштовно.

«Мета цієї підтримки з боку Канади та інших наших партнерів – відмовити Росію від агресії щодо України», – сказав Трюдо.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на пресконференції в Оттаві заявила, що рішення про надання оборонної зброї Канада ухвалила після спілкування з українськими партнерами. Вона додала, що разом із союзниками Канада продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії.

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В оборонному відомстві уточнили, що Канада безкоштовно передасть Збройним силам автомати, пістолети, карабіни, 1,5 млн набоїв, снайперські гвинтівки та інше оснащення.

Наприкінці січня 2022 року країна оголосила про продовження на три роки та суттєве розширення своєї військової тренувальної місії в Україні UNIFIER. Оттава також пообіцяла збільшити фінансування програм з розвитку в Україні, посилити розвідувальну співпрацю та надіслати нелетальне обладнання. Однак від передачі Україні озброєння уряд Трюдо досі утримувався.

У січні стало відомо, що уряд Канади готовий надати Україні кредит до майже 96 мільйонів доларів для підтримки економічної стійкості та розвитку нашої держави на тлі можливого нового вторгнення Росії.

Нагадаємо, нещодавно в Україну прилетів літак з військовою допомогою від Великої Британії, а США передали вже 17 літаків військової допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. За даними американської розвідки, РФ планує це зробити вже найближчим часом, керуючись двома сценаріями вторгнення.

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