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Україна отримала ще два літаки військової допомоги від США

Оксана Попович

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У неділю, 13 лютого, до України прибули ще два літаки з військовою допомогою від американців. Про це йдеться на сторінці посольства США в Україні у Twitter.

Чергові два літаки з боєприпасами прибули до України зі Сполучених Штатів Америки.

«Sweet 16 та ще й 17 – якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України», – заявили в посольстві.

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Загалом це вже 16 та 17 літак з допомогою за останній час. В останніх вантажах – боєприпаси та заряди для гранатометів.

У посольстві нагадали, що ці літаки є частиною військової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Водночас до Києва також надійшла військова допомога від Литви. Зокрема, прибули  переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та інша військова амуніція.

Нагадаємо,  9 лютого в Україну прилетів літак з військовою допомогою від Великої Британії.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.  За даними американської розвідки, РФ планує це зробити вже найближчим часом, керуючись двома сценаріями вторгнення.

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Фото: посольство США в Україні 

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