В Україну прибув літак з військовою допомогою від Британії

У середу, 9 лютого, в Україну прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії. Про це повідомив у Твіттері міністр оборони України Олексій Резников.

За його словами, літак привіз товари військового призначення і спорядження, зокрема, бронежилети й шоломи.

Напередодні уряд Великобританії передав Збройним Силам України новітні протитанкові ракетні комплекси NLAW. У Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відразу розпочалась підготовка українських військовослужбовців до застосування цих ракетних комплексів.

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Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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