Іноземні посольства не звертались до керівництва Львівщини щодо переїзду

Попри заяви посольств низки країн про переїзд до Львова, жодне з них не зверталось до керівництва Львівщини з проханням про виділення приміщень для роботи. Оскільки наразі мова йде лише про тимчасовий переїзд працівників. Про це під час брифінгу 14 лютого повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, напередодні про перенесення своїх дипломатичних представництв до Львова заявили Німеччина, Канада та Австралія. Водночас у консульстві Ізраїлю також зазначили, що планують надавати послуги у Львові.

Як повідомила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак, попри ці заяви, представники жодної країни не звертались до керівництва Львівщини з проханнм виділити приміщення для роботи диппредставництва. Оскільки мова йде лише про переїзд деяких працівників, а не установи загалом.

«До Львівської обалсної ради не надходили звернення щодо виділення приміщень. Диппредставництва розміщають тут лише своїх представників. Про розгортання діяльності саме адміністративної одиниці чи юридичної структури мова не йде», – сказала Ірина Гримак.

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Голова Львівської ОДА Максим Козицький також заявив, що наразі звернень в облдержадміністрацію щодо розміщення диппредставництв інших країн на Львіщвині не було.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України. Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові.

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