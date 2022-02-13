Посольства Канади та Австралії переїжджають до Львова

Вслід за Німеччиною свої дипломатичні представництва переносять до Львова Канада та Австралія. Уряди цих країн остерігаються російської загрози. Відповідні заяви оприлюднили їхні Міністерства закордонних справ, передає Львівський портал.

Так, міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі повідомила про припинення роботи їхнього дипломатичного представництва в Києві. Водночас додала, що посольство Канади в Україні тимчасово працюватиме у Львові.

«Дипломатична присутність Канади та активна участь в Україні триватиме. Послуги громадянам Канади також будуть продовжувати надаватися з тимчасового офісу тільки за попереднім записом. Однак наші можливості надавати консульську допомогу можуть ставати все більш обмеженими», – попередила Джолі.

Також МЗС Канади закликало своїх громадян поки уникати поїздок в Україну, а тим, хто вже перебуває тут, виїхати зараз. Канадці обіцяють відновити роботу посольства в Києві після стабілізації безпекової ситуації в Україні.

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Вслід за Канадою уряд Австралії також оголосив про зупинку роботи свого посольства та евакуацію персоналу на тлі попереджень про вторгнення Росії.

Очільниця МЗС Австралії Маріз Пейн на своїй сторінці у Twitter розповіла, що посольство тимчасово переносять до Львова.

«Враховуючи погіршення безпеки, спричинене нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, уряд дав розпорядження про виїзд співробітників посольства Австралії в Києві та тимчасово призупинив роботу нашого посольства в Києві. Ми перенесемо нашу діяльність у тимчасовий офіс у Львові», – йдеться у повідомленні.

Крім того, міністерка попередила про те, що умови безпеки можуть змінитися в найкоротші терміни, тому закликала австралійців покинути Україну.

Нагадаємо, що за даними американської розвідки російські війська можуть розпочати вторгнення в Україну вже 16 лютого. Раніше командувач ООС прогнозував наступ РФ на 20 лютого.

Відтак, через ризик російського вторгнення близько 15 країн радять своїм громадянам негайно виїхати з України.

Водночас посол Нідерландів оголосив про створення центру надання екстреної допомоги для своїх громадян у Львові. Крім того, про намір перенести своє консульство до Льова заявила Німеччина.

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