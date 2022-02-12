Марш єдності у Києві: українці об’єдналися проти російської загрози

У суботу, 12 лютого, вулиці столиці заполонили близько тисячі людей, які вийшли на Марш єдності за Україну через загрозу військового вторгнення Росії. Про це повідомляє Суспільне.

Мирна акція стартувала у парку Шевченка. Там організатори закликали українців забути про політичні суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози.

«Ми хочемо показати, що українці не бояться погроз Путіна, не приймають його ультиматумів і чинитимуть опір незалежно від ситуації, яка може скластися з політичним керівництвом держави», – пояснив координатор Руху опору капітуляції Андрій Леус.

Леус додав, що Україна не пішла на поступки РФ на «нормандських» перемовинах, які відбулися 10 лютого. Отож, перед загрозою вторгнення українці мають мобілізуватися.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. Реалізувати такий карколомний план Росія хоче за двома сценаріями.

Водночас через ризик російського вторгнення близько 15 країн рекомендували своїм громадянам негайно виїхати з України. В той же час Німеччина переносить своє консульство до Львова, а Нідерланди відкривають центр надання екстреної допомоги громадянам.

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Фото: Суспільне