На Львівщині – 2336 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок 8 лютого на Львівщині виявили 2336 нових хворих на коронавірус. При цьому 1096 людей одужали та 19 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в прессулжіб Львівської міської ради.

Так, на Львівщині підтвердили вже 282 378 випадків коронавірусу. За 7 лютого лабораторні центри провели 2730 ПЛР-тестів, з яких 2336 виявились позитивними. Серед них львів’ян – 855. Залишку проб у холодильнику немає.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6314 людей (+19 за останню добу). Побороти недугу зуміли 219 267 пацієнтів (+1096 за минулу добу).

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 35 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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