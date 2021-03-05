Довкола Львова «розвалилось» транзитне кільце

Частина великого транзитного кільця або автошляху Т-1425, який запустили для вантажного транспорту на відстані 20-30 кілометрів довкола Львова, аби вантажівки оминали кільцеву дорогу міста, перебуває в аварійному стані. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Нещодавно відремонтована дорога на ділянці від села Лозино до Крехова вкрилась ямами. Найбільше вибоїн – на в’їзді до села Дубровиця, де лише один шар асфальту. Водночас найкритичніша ситуація склалася на під’їзді до села Фійна, де вантажівки повністю знищили дорожнє полотно. На цьому місці уся права смуга (у напрямку Жовкви) вкрилась горбами, тож перед крутим поворотом водіям доводиться виїжджати на смугу зустрічного руху, що створює аварійну ситуацію.

Так зване велике будівництво дороги Т-1425 на ділянці Крехів–Жовква, яке мали завершити до 2021 року, також провалилося. Через неякісне укріплення основи та прокладання нижнього шару покриття полотно тріскало і провалювалося фактично на очах підрядника. Аби хоч якось виправити критичну ситуацію, довелось зрізати частину асфальту і укладати його заново.

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До слова, цю ділянку дороги, що призначена для великого вантажного транспорту, капітально ремонтувала фірма «Експодор». Якість виконання робіт була такою, що інспектори Служби автомобільних доріг Львівщини завчасно призупинили ремонт, а частину дороги від Глинська до Жовкви залишили зимувати взагалі без асфальту.

Зазначимо, що наприкінці 2020 року голова ЛОДА Максим Козицький запевняв журналіста Львівського порталу, що аварійну ділянку від Крехова до Жовкви відремонтують протягом 2021-го.

Після сходження снігу, в аварійному стані також перебуває й дорога Лозино–Бірки. На цій ділянці шляху, що примикає до транзитного кільця, асфальт вкрився вибоїнами, а на деяких стиках утворились вибоїни, що сягають більше одного метра.

Раніше Львівський портал повідомляв, що аби розвантажити Львів від транзитного транспорту Львівщині взялися створювати довкола міста дві великі кільцеві дороги. Перша з них передбачає побудову Північного об’їзду Львова від Бірок до Гамаліївки, а відтак кільцева дорога Львова утворить так зване мале кільце. Водночас на відстані 20 – 30 кілометрів довкола міста анонсували велике транзитне кільце, зокрема для вантажного транспорту, який рухається через Львівщину.

Велике транзитне кільце для вантажного транспорту – територіальна дорога Т-1425, яка проходить навколо Львова радіусом близько 30 км та сполучає Миколаїв–Городок–Івано-Франкове–Жовкву–Кам’янка-Бузьк–Куровичі–Бібрку. В майбутньому кільце обіцяють замкнути у коло новою дорогою від Бірок до Миколаєва.

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