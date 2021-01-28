Під будівництво північної об'їзної дороги Львова викупили 16 ділянок

Для будівництва північної об’їзної Львова у власників викупили 16 земельних ділянок на території Жовківського, Кам’янка-Бузького та Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначається, що усі договори купівлі-продажу планували укласти до кінця минулого року, однак через адміністративну реформу та необхідність очікувати, коли фактичні спадкоємці увійдуть у право власності на майно, процедура викупу триває.

«На сьогодні усі ділянки викупили на території Кам’янка-Бузького району, щодо двох інших доручив головам РДА посилити роботу та до кінця лютого укласти усі договори», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

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Для того, аби прокласти північну об’їзну дорогу Львова, потрібно викупити з приватної власності чотири десятки земельних ділянок та кілька будинків. На все це виділили 16 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, будувати північну об’їзну дорогу Львова будуть за кредитні кошти. На це Європейський інвестиційний банк виділить уряду 80 млн євро. Повернути позику потрібно буде до 2035 року.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що хочуть почати будівництво у 2020 році, втім тепер у ЛОДА кажуть, що всі роботи стартують вже у 2021-му. Компанію, яка прокладатиме північну об’їзну Львова, мають визначити ще до кінця цього року.

Північна об’їзна дорога матиме довжину 23,2 км, в кожному напрямку буде по дві смуги. Також на дорозі спорудять 3 мости, 3 естакади та 7 шляхопроводів (мостові переходи). Новий шлях з’єднає трасу М-06 Київ – Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

Перш, ніж розпочнеться будівництво північного об’їзду, археологи проведуть тут масштабні дослідження 21 давнього поселення.

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