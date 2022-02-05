На Львівщині – знову рекордна кількість нових хворих на Covid

Станом на ранок 5 лютого на Львівщині виявили 3890 нових хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість нових випадків за весь час пандемії. Про це Львівському порталу повідомили в пре службі Львівської міської ради.

Загалом на Львівщині підтвердили 276 348 випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу, 4 лютого, лабораторні центри Львівської області провели 5898 ПЛР-тестів, з яких 3890 виявились позитивними. Серед усіх нових хворих – 1685 львів’ян.

Нагадаємо, вже другий тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 35 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

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