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Завантаженість covid-лікарень на Львівщині зросла до 40%

Аліса Белей

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На лікуванні у стаціонарах на Львівщині перебувають вже понад 2000 хворих на коронавірус. Завантаженість лікарень зросла до 40%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Станом на четвер, 3 лютого, коронавірус діагностували ще 2 369 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 296 хворих, ще 4982 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2169 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, хоча ще сім днів тому, 29 січня, у лікарнях лежали понад 1700 людей. У реанімації зараз – 155 хворих, 57 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Наразі хворих шпиталізують до 25 лікарень на Львівщині, ще шість наразі пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. Дві лікарні Львівщини переповнені хворими на covid.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягнула 40,57% і виглядає таким чином:

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 171
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 238
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 151
  4. у ЛОКЛ (120) – 80
  5. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 82
  6. у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 91
  7. у ЛШМД (830) – 312
  8. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 25
  9. у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 95
  10. у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 89
  11. у Стрийській міській лікарні (190) – 143
  12. у Стебницькій міській лікарні (150) – 135
  13. у Рудківській лікарні (100) – 110
  14. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 85
  15. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 140
  16. у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 81
  17. у Сокальській ЦРЛ (326) – 44
  18. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 38
  19. у Золочівській ЦРЛ (210) – 59
  20. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
  21. у Жовківській ЦРЛ (100) – 0
  22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  23. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  24. у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0
  25. у Пустомитівській (80) – 0

Додамо, що станом на сьогодні, 3 лютого, в Україні виявили рекордні 39 тисяч нових хворих на Covid.

Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеження читайте тут.

Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. У суботу, 29 січня, на Львівщині був новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко.

Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

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