Covid-лікарні Львівщини завантажені на 33%. Де найбільше хворих

На Львівщині зростає завантаженість лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Один медзаклад області наближається до 100% завантаженості. Водночас сім лікарень ще не мають пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на суботу, 29 січня, на Львівщині новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу. Впродовж минулої доби госпіталізували 260 хворих, ще 4888 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1796 пацієнти із підтвердженим коронавірусом, 417 з них були вакциновані. У реанімації лежать 120 хворих, 47 пацієнтів під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

На території Львівщини хворих на коронавірус приймають 25 лікарень. Їхня завантаженість зараз становить 33,6%. При цьому у семи медзакладах досі немає жодного пацієнта. Водночас одна лікарня заповнена майже на 100%.

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Відтак у стаціонарах Львівської області завантаженість covid-місць зараз виглядає так (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 147 у Центрі легеневого здоров’я (370) – 235 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 110 у ЛОКЛ (120) – 77 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (150) – 91 у Лікарні св. Миколая (1 ТМО м. Львова) (150) – 81 у ЛШМД (830) – 234 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 15 у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 88 у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 72 у Стрийській міській лікарні (190) – 105 у Стебницькій міській лікарні (150) – 96 у Рудківській лікарні (100) – 97 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 106 у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 79 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 78 у Сокальській ЦРЛ (326) – 30 у Золочівській ЦРЛ (210) – 55 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 0 у Пустомитівській (80) – 0 у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 0 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0 у Жовківській ЦРЛ (100) – 0 у Самбірській ЦРЛ (50) – 0 у Буській ЦРЛ (80) – 0

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 253 957 осіб. Померлих – 6197 осіб. Одужали від коронавірусної інфекції – 214 776 осіб.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 на Львівщині 28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з понеділка, 31 січня.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.