В Україні виявили рекордні 39 тисяч нових хворих на Covid

Станом на ранок 3 лютого в Україні виявили 39 620 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 9 380 людей та померли 210 людей. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4,1 млн осіб. Лише за минулу добу виявили 39 620 нових хворих. Зокрема, захворіли 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2437;
- Вінницька область – 1407;
- Волинська область – 1352;
- Дніпропетровська область – 2017;
- Донецька область – 1754;
- Житомирська область – 2933;
- Закарпатська область – 818;
- Запорізька область – 1043;
- Івано-Франківська область – 2423;
- Київська область – 1439;
- Кіровоградська область – 308;
- Луганська область – 840;
- Львівська область – 2369;
- Миколаївська область – 823;
- Одеська область – 2982;
- Полтавська область – 1284;
- Рівненська область – 1986;
- Сумська область – 1662;
- Тернопільська область – 1644;
- Харківська область – 1827;
- Херсонська область – 968;
- Хмельницька область – 2283;
- Черкаська область – 931;
- Чернівецька область – 975;
- Чернігівська область – 1115.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.
В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Кіровоградська і Полтавська області.
Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка