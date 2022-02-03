В Україні виявили рекордні 39 тисяч нових хворих на Covid

Станом на ранок 3 лютого в Україні виявили 39 620 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 9 380 людей та померли 210 людей. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4,1 млн осіб. Лише за минулу добу виявили 39 620 нових хворих. Зокрема, захворіли 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2437;

Вінницька область – 1407;

Волинська область – 1352;

Дніпропетровська область – 2017;

Донецька область – 1754;

Житомирська область – 2933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1043;

Івано-Франківська область – 2423;

Київська область – 1439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2982;

Полтавська область – 1284;

Рівненська область – 1986;

Сумська область – 1662;

Тернопільська область – 1644;

Харківська область – 1827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинилась майже вся територія країни.

В «червону» зону потрапили Івано-Франківська та Рівненська області, найближчим часом до них може додатися і Львівщина, показники якої відповідають цій зоні ще з кінця січня. «Жовтими» наразі залишаються лише Кіровоградська і Полтавська області.

Масово хворіти тепер почали й діти. У МОЗ кажуть, що за тиждень зі 17 по 23 січня коронавірус щодня виявляли не менш ніж у 2000 дітей. Найбільше занедужує вікова категорія 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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