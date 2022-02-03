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На Львівщині – 2 369 випадків коронавірусу за добу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 3 лютого на Львівщині виявили 2 369 нових хворих коронавірусом. Водночас 495 людей одужали та 13 хворих померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За весь час пандемії на Львівщині виявили 268 667 випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу лабораторні центри провели 6342 ПЛР-тести, з яких 2369 виявились позитивними. Серед усіх нових хворих 663 – львів’яни. Залишку проб у холодильнику немає.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6256 людини (+13 за останню добу). Побороти недугу зуміли 217 096 пацієнт (+495 за минулу добу).

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Зазначимо, що через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеження читайте тут.

Вже більше тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. У суботу, 29 січня, на Львівщині був новий рекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців Львівщини.

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