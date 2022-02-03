Що треба знати про укриття населення на Львівщині

При можливому розгортанні активних бойових дій місцями укриття мешканців Львівщини будуть підвали житлових будинків та цокольні поверхи, підземні переходи й паркінги, ТРЦ. Посадовці запевняють, що фонд захисних споруд здатен охопити все населення області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У надзвичайних ситуаціях для захисту населення використовують захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційні укриття), а також найпростіші укриття.

За інформацією директора обласного департаменту з питань цивільного захисту Ігоря Туза, фонд захисних споруд області складається із 937 укриттів. Наразі 88% із них вже пройшли інвентаризацію і з’ясувалось, що з усіх цих приміщень повністю готові лише 107, ще 571 є обмежено готове (приміщення, які не відповідають усім стандартам укриття і не захищають від усіх факторів ризику).

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Проте посадовці заспокоюють та пояснюють: ці 937 укриттів на Львівщині призначені для робочих змін підприємств, які працюють і в мирний, і в особливий період (наприклад, хлібзаводи, медичні заклади).

Для укриття цивільного населення в основному передбачені споруди подвійного призначення або найпростіші укриття. Спорудами подвійного призначення можуть бути підземні переходи, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, ТРЦ, а найпростішими укриттями є підвали житлових будинків або інші об’єкти.

«Планування й укриття населення покладені на органи місцевого самоврядування. Згідно з інформацією, яку ми отримуємо від них та від райдержадміністрацій, загальний фонд захисних споруд (найпростіші та подвійного призначення) за потреби здатен укрити все населення Львівської області», – наголосив начальник відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій обласного департаменту з питань цивільного захисту Володимир Кравцов.

Локації будь-якого виду укриття на території Львівщини у ЛОДА публічно не оприлюднили, проте кажуть, що цю інформацію мають органи місцевого самоврядування, а також керівники ОСББ й житлово-експлуатаційних об’єднань.

Зауважимо, що у мерії Львова кажуть, що мешканці Львівської МТГ забезпечені найпростішими укриттями на 197%. Першочергово йдеться про підвали житлових будинків і підземні паркінги новобудов. Втім загалом на території всієї громади наразі нарахували близько 1400 місць для укриття, всіх їх нанесли на інтерактивну карту. Оглянути її можна за цим посиланням.

Додамо, що під час надзвичайних ситуацій для оповіщення населення вмикають сирени. Почувши їх, варто ввімкнути радіо чи телебачення (на обласному рівні – телеканали «Львів.UA» та «Перший Західний», на місцевому рівні таких мовників є 16) і прослухати повідомлення. Якщо можливості дізнатися інформацію таким чином немає, можна зателефонувати за номером: 0800-600-491.

За даними ЛОДА, станом на початок лютого дві третини всіх громад на Львівщині мають встановлену систему масового оповіщення у своїх адміністративних центрах. До кінця 2022 року цей показник має становити 100%.

Як писав Львівський портал, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони.

Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

Також цієї суботи, 5 лютого, у Львові організовують вишкіл для мешканців, аби навчити їх стріляти, надавати першу меддопомогу та нагадати про правила поведінки в час війни.

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