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Тисячу за вакцинацію розширили на підлітків: на що дозволили витратити

Анастасія Диняк

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Підлітки від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19, отримають 1000 гривень на освітні послуги. Відповідну постанову уряд ухвалив 2 лютого, передає пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, вже з 7 лютого підлітки від 14 років, які отримали обидві дози щеплення від коронавірусу зможуть скористатися програмою єПідтримка.

Зауважимо, станом на 2 лютого близько 75 тисяч підлітків є повністю вакцинованими від Covid-19.

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У Міністерстві повідомили, що гроші можна буде витратити на освітні послуги, позашкільні заняття, канцтовари та спортивний інвентар. Також за допомогою цих коштів можна буде оплатити перебування дитини у літньому чи спортивному таборі.

Щоб отримати кошти, необхідно:

  • Пройти повний курс вакцинації однією зі схвалених ВООЗ вакцин: Pfizer/BioNTech; AstraZeneca/Covishield; CoronaVac (Sinovac Biotech); Johnson&Johnson (достатньо однієї дози); Moderna;
  • Становити додаток «Дія» та згенерувати «зелений» Covid-сертифікат;
  • У розділі «Послуги» додатку «Дія» натиснути кнопку єПідтримка;
  • Обрати з переліку банків свій, щоб відкрити віртуальну картку (пластикову картку можна отримати у фізичних відділеннях банків);
  • Після створення картки в додаток «Дія» надійде підтвердження.

Нагадаємо, з 13 жовтня 2021 року МОЗ рекомендував щепити проти коронавірусу дітей 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу Covid-19. До цього вакцинували лише певну категорію дітей. Для отримання вакцини необхідно мати всі обов’язкові щеплення та згоду батьків чи опікунів.

З листопада 2021 року у Львові почали вакцинувати всіх охочих дітей, віком 12-17 років. Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Саме цією вакциною проводять щеплення у всіх країнах Європи.

Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» – це програма за якою повністю вакциновані українці можуть отримати тисячу гривень. Українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, отримають ще 500 гривень.

Гроші  із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям. Подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби витратити гроші, дають чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

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Фото: BBC

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