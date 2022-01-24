За бустерну дозу covid-вакцини українці отримають ще 500 грн

Українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, отримають ще 500 гривень в межах програми «єПідтримка». Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 24 січня, передає Львівський портал.

«Є чітке розуміння, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. Стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це третя доза (вакцини – ред.). І в рамках програми «є-підтримка» буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення», – заявив Зеленський.

Що таке єПідтримка?

«єПідтримка» – це програма за якою повністю вакциновані українці можуть отримати тисячу гривень. Гроші із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям.

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Подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дають чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.