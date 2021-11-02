МОЗ рекомендує щепити дітей проти Covid-19: є умова

З 13 жовтня в Україні рекомендували щепити проти коронавірусу дітей 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу Covid-19. Цю рекомендацію доповнили умовою наявності в них усіх обов’язкових щеплень. Про це на сторінці у Facebook повідомив Центр громадського здоров’я України.

Для того, щоби щепити від коронавірусної хвороби дитину віком 12+, ця дитина, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о).

Так, дітей віком від 12 років рекомендовано щепити вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що і для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21–28 діб.

Якщо дитина не отримала всіх необхідних рутинних щеплень та не має протипоказань до них, то вона має зробити ці щеплення й після цього матиме можливість вакцинуватися проти Covid-19.

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У МОЗ кажуть, що вакцина Comirnaty пройшла всі необхідні дослідження для дітей віком 12–17 років, які довели її ефективність та безпечність. За даними CDC на середину жовтня, вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років.

Наразі вакцина Comirnaty дозволена для використання для дітей від 12 років у більшості країн, що застосовують цей препарат, як-от США, Канада, Австралія, Японія, країни ЄС тощо.

Нагадаємо, вакцинацію дітей проти коронавірусу МОЗ дозволило цьогоріч наприкінці липня. Щеплення дозволили робити дитині віком від 12 років, яка:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на Covid-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію чи сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19;

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Цій категорії дітей щеплення роблять винятково американською вакциною Pfizer. Першими вакцинованими в Україні стали підлітки з Чернівецької області.

Наприкінці вересня у МОЗ заявили, що вакцинацію проти коронавірусу в Україні можуть ввести для всіх дітей віком від 12 років.

13 жовтня МОЗ дозволило вакцинацію проти COVID-19 усіх дітей від 12 років. Відповідні рекомендації були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.10.2021 №2234.

Так, на Львівщині вже вакцинували від коронавірусу 630 дітей. Щеплення роблять дітям, які мають хронічні захворювання або ж виїжджають за кордон.

Також раніше медики заявляли, що осіння хвиля коронавірусу частіше стала вражати дітей і перебіг коронавірусу у дітей змінився. Тепер інфекція має бурхливий розвиток.

Як повідомляв Львівський портал, у львівському ОХМАДИТі було передбачено 50 ліжок для дітей із коронавірусною інфекцією. Проте через зростання захворюваності число ліжкомісць збільшили до 120.