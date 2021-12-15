Тисячу за вакцинацію можна оформити ще у двох державних банках

З 15 грудня у ПриватБанку та Ощадбанку також запустили можливість оформлення картки на виплату допомоги по 1000 гривень усім повністю вакцинованим українцям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбах банків.

Для оформлення картки у ПриватБанку зробіть наступні кроки:

Оновіть або встановіть додаток Приват24 через App Store, Google Play чи AppGallery.

У додатку перейдіть у меню «Гаманець» → «Додати».

Виберіть картку єПідтримка.

Підтвердіть оформлення картки.

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Для оформлення карти єПідтримка клієнтам Ощадбанку потрібно:

в головному меню Ощад 24/7 вгорі праворуч натиснути «+» та обрати «Замовити картку» – єПідтримка;

з 19 грудня в застосунку «Дія» (розділ «Послуги») подати заявку на отримання коштів, обрати відкриту картку єПідтримка та очікувати зарахування коштів.

Додамо, що відкриття, обслуговування і закриття рахунку та картки єПідтримка є безкоштовним. Термін дії – 4 місяці з дня зарахування державної допомоги. Відповідно, зараховані кошти необхідно витратити за цей час. Поповнення чи зняття коштів з рахунку, перерахування на інші рахунки програмою єПідтримка не передбачено.

Нагадаємо, до 29 грудня в Україні триватиме приймання заявок на виплату допомоги по 1000 гривень усім повністю вакцинованим українцям.

Гроші зможе отримати кожен повнолітній українець, який: пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, оформив covid-сертифікат у додатку «Дія» та оформив картку «єПідтримка» в одному з банків, які беруть участь у програмі (це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку).

Для того, щоб оформити картку «єПідтримка» онлайн – завантажте застосунок банку та оформіть картку «єПідтримка». Офлайн – зайдіть до фізичного відділення та попросіть оформити картку «єПідтримка».

Список банків-партнерів буде поповнюватись у міру їх підключення до «єПідтримки». Наразі отримати карту можна у таких банках: ПриватБанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк та monobank.

Як отримати 1 000 гривень за вакцинацію та де її можна витратити – дивіться у відеоролику:

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Відповідно до інструкцій, оприлюднених Мінцифри, необхідно зробити такі кроки, щоб отримати виплату:

Зазначимо, ідею виплатити українцям, які пройшли повний курс covid-вакцинації, по 1000 грн запропонував президент Володимир Зеленський. Він наполягав, що така ініціатива є масштабною програмою підтримки бізнесу, а не «тисячею за вакцинацію».

На засіданні 9 грудня Кабінет Міністрів затвердив порядок надання 1000 грн усім вакцинованим українцям у межах програми «Єпідтримка».

При цьому використати отриману 1000 гривень можна буде виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

Нагадаємо, на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн ще цьогоріч витратять 8 млрд грн, а в держбюджеті на 2022 рік наразі передбачили ще 3 млрд грн.