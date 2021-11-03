У Львові дітей почали вакцинувати від covid: що треба знати батькам

У Львові від коронавірусу почали вакцинувати всіх охочих дітей, віком 12-17 років. Щоб отримати щеплення, дитина повинна мати всі рутинні щеплення від інфекційних захворювань. Вакцинуватись можна у будь-якому пункті вакцинації, однак перед тим дитину має оглянути лікар. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Вакцинацію дітей від 12 років розпочали ще в липні. Щеплення проводили певній категорії дітей. Це діти із супутніми важкими захворюваннями, а також ті, хто виїжджають за кордон на навчання чи міжнародні спортивні змагання, або виїжджають із сім’ями на постійне проживання.

З 13 жовтня в МОЗ рекомендувало щепити проти коронавірусу всіх дітей 12-17 років. Для того, щоб зробити щеплення дитина, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о).

Вакцина, якою дозволено вакцинувати дітей, це Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Саме цією вакциною проводять щеплення у всіх країнах Європи.

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Діти можуть вакцинуватись лише в супроводі батьків або опікунів, які підписують інформовану згоду. Щеплення можна отримати в будь-яких пунктах вакцинації від коронавірусу, і перед щепленням дитину має оглянути лікар. Тому перед тим, як вакцинуватись, батьки з дитиною мають піти до сімейного лікаря за підтвердженням про наявність в дитини вікових рутинних щеплень – це обов’язкова умова.

Якщо дитина не має цих щеплень, то може їх зробити, і тоді за 14 днів – зробити щеплення від коронавірусу. Однак це не стосується вакцинації від грипу – її можна робити одночасно чи з будь-яким інтервалом з вакцинацією від коронавірусу, а також вакцинацій екстрених – після травми від правця чи сказу. Дозування вакцинації для дітей – таке ж саме, як і для дорослих – 0,3 мл, інтервал – також: 21-28 діб.

«Для вакцинації потрібно записуватись чи приходити в порядку живої черги – залежно від пункту вакцинації. Наша лікарня, до прикладу, вже вакцинувала близько 10 осіб не пріоритетної групи. Реакцій у тих дітей, яких ми вакцинували, не було жодних. Серед протипоказань – ті ж, що і для дорослих: важка анафілактична реакція на першу дозу вакцини, гостре захворювання в день вакцинації з температурою вище 38 градусів», – зауважила медична директорка з материнства та дитинства 5-ї міської лікарні Львова Ірина Полюга.

Відомо, що осіння хвиля коронавірусу частіше стала вражати дітей і перебіг коронавірусу у дітей змінився. Тепер інфекція має бурхливий розвиток.

Як зазначила Ірина Полюга, у дітей є велика ймовірність підхопити коронавірус і перенести захворювання тяжко. Тому їм варто вакцинуватись, оскільки навіть якщо вакциновані діти захворіють, недуга буде протікати в легкій формі і без ускладнень

«Ми дуже раді, що держава дозволила вакцинувати всіх дітей, віком від 12 до 17 років. Тому що це підлітковий вік, який фізіологічно має зниження загального імунітету, тому шанси захворіти на важкий covid серед дітей такого віку є великі. Тому навіть якщо вакциновані діти захворіють, недуга буде протікати в легкій формі і без ускладнень», – додала Ірина Полюга.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині вже вакцинували від коронавірусу 630 дітей, які мають хронічні захворювання або ж виїжджають за кордон.