Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям по тисячі гривень

Президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити повністю вакцинованим українцям по тисячі гривень. Про це він заявив у відеозверненні, передає кореспондент Львівського порталу.

«Кожен, хто отримав, два щеплення проти коронавірусу, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – заявив Зеленський.

Він додав, що за ці гроші можна буде придбати абонемент у спортзал, фітнес-клуб, відвідати кінотеатри, музеї та виставки, або купити квитки для мандрівок всередині країни.

Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько трьох мільярдів гривень. Ще стільки ж – на початку 2022 року.

Він зазначив, що ті, хто не мають додатку, зможуть отримати гроші в альтернативний спосіб.

«Ми розуміємо, що смартфони та «Дія» є, на жаль, не у кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку» – додав Зеленський.

Окрім того він повідомив, що Україна вже пройшла пік захворюваності на коронавірус, а навантаження на медичну систему поступово спадає.

За даними МОЗ, станом на 15 листопада в Україні 8,7 мільйона людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу.

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