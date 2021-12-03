На те, щоб витратити 1000 грн за вакцинацію, дадуть кілька місяців

Обіцяна 1000 грн зможе залишатись на рахунках вакцинованих українців обмежений час. На те, аби потратити її, дадуть чотири місяці. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Як розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, якщо вакциновані українці не витратять отриману 1000 грн протягом чотирьох місяців з моменту отримання, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести їх на іншу картку буде неможливо.

Зауважимо, що 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називатиметься «єПідтримка». Їх будуть перераховувати на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна буде виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення.

Реклама партнерів

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма стартує з 19 грудня цього року і триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го. Тобто кошти виплатять не всім одразу, а поступово.

Нагадаємо, на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн у держбюджеті на 2022 рік наразі передбачили 3 млрд грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.