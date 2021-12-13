Літні українці зможуть витратити тисячу за вакцинацію на ліки

Люди у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на купівлю ліків. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

За його словами, програма «єПідтримка» буде розширюватися, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Головна умова – повна вакцинація проти COVID-19.

«Програма «єПідтримка» розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, програма виплати українцям тисячі гривень за вакцинацію називається «єПідтримка». Використати гроші можна на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення.

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На те, аби витратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Як записатись і отримати тисячу гривень за вакцинацію дивіться за цим посиланням.