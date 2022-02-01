Скількох домашніх тиранів покарали у січні на Львівщині

За перший місяць цього року поліцейські Львівщини відкрили 37 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зокрема, за січень цього року слідчі територіальних підрозділів поліції Львівщини:

відкрили 37 кримінальних проваджень за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років обмеження волі;

кримінальних проваджень за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років обмеження волі; відкрили 2 кримінальні провадження за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) ККУ. Максимальне покарання – обмеженням волі на строк до двох років;

кримінальні провадження за ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) ККУ. Максимальне покарання – обмеженням волі на строк до двох років; винесли 197 термінових заборонних приписів стосовно кривдників, з них у 83 випадках домашніх тиранів зобов’язали залишити місце проживання потерпілої особи;

термінових заборонних приписів стосовно кривдників, з них у випадках домашніх тиранів зобов’язали залишити місце проживання потерпілої особи; на профілактичний облік поставили 397 людей;

людей; склали 586 протоколів за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП. Карається громадськими роботами на строк від 13 до 40 годин, або адміністративним арештом до 7 діб.

«Домашнє насильство – це злочин! Якщо ви, ваші родичі чи знайомі стали його жертвою, в жодному випадку не терпіть і не мовчіть – звертайтеся на оперативну лінію 102», – наголосили у поліції.

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Як повідомляв Львівський портал, торік за 10 місяців до поліції Львівщини надійшло 26500 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Правопорушників притягнули до відповідальності – адміністративної та кримінальної.

Зазначимо, що у Львові працюють мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації та потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства.

Також у Львові планують відкрити денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми. Наразі в місті уже діють кризові кімнати та спеціальний притулок для допомоги таким людям.

28 січня, у Новому Роздолі відкрили центр соціально-психологічний центр. Там допомагатимуть постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

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Фото: hromadske