У Львові відкриють центр допомоги жертвам домашнього насильства

До кінця року у Львові планують відкрити денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми. Наразі в місті уже діють кризові кімнати та спеціальний притулок для допомоги таким людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли в управлінні соціального захисту Львівської міської ради, у Львові уже працюють кризові кімнати та притулок.

Так, у кризові кімнати оперативно поселяють жінок чи матерів з дітьми, що постраждали від домашнього насильства. У цих приміщеннях вони перебувають лише кілька днів. Після чого, у разі потреби, їх переселяють у притулок, де вони можуть перебувати довший термін. Загалом є 4 кризові кімнати, які розраховані на 10 ліжкомісць.

Також у планах – відкрити денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також «зелену кімнату» для корекційних занять з дітьми.

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Функціонуватиме денний центр допомоги, а також «зелена кімната», у Львові на вул. Лінкольна, 57. Уже виділено приміщення, площею понад 160 м2. Загальна вартість проєкту (виготовлення проєктно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень) – 1,5 млн грн. З них 100 тис. грн уже освоєно у 2020 році. Ще 1,4 млн грн – кошти, які передбачено у бюджету розвитку 2021 року. Планується, що ці об’єкти запрацюють до кінця 2021 року.

«Денний центр допомоги постраждалим від домашнього насильства – місце, куди зможуть приходити постраждалі особи від домашнього насильства, щоб поспілкуватися з психологом, відвідати групові заняття – розповісти про свій досвід та обговорити проблеми, побувати на семінарах та тренінгах, отримати первинну юридичну допомогу тощо. «Зелена кімната» для корекційних занять з дітьми – окреме затишне приміщення для взаємодії із дітьми, які стали свідками чи постраждали від насильства», – розповів керівник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

Нагадаємо, у січні набув чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство і злочини на сексуальному ґрунті.

Для боротьби з домашнім насильством Львівська міська рада затвердила відповідну програму. У її межах протягом 2019-2020 років проводитимуть низку інформаційно-просвітницьких заходів, круглих столів, тренінгів щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначимо, що у Львові працює дві мобільні групи поліції для негайного реагування на повідомлення мешканців про вчинення домашнього насильства.

Також у місті є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Детальніше про її роботу читайте тут.

Зараз благодійна організація «Фонд «Горіховий дім» облаштовує соціальний центр для постраждалих від домашнього насильства. Створення такого закладу ще навесні передбачила Львівська міськрада.

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