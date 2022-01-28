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На Львівщині відкрили центр для жертв насильства

Анастасія Диняк

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У п’ятницю, 28 січня, у Новому Роздолі відкрили центр соціально-психологічний центр. Там допомагатимуть постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Одночасно у центрі може перебувати до 10 осіб. На загальній площі 340 квадратних метрів знаходиться чотири спальні, кухня, кімната відпочинку, дитяча ігрова та спортзал. На місці працюватимуть психолог та фахівець з соціальної роботи.

У центрі можна перебувати до 10 діб. У разі кризової ситуації – до 20. Щоб потрапити у центр, необхідно звернутися до поліції або до місцевого центру надання соціальних послуг. Там допоможуть зібрати усі необхідні документи та зв’язатися з керівництвом центру.

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Зауважимо, кошти на відкриття центру були виділені з держбюджету. Загалом для Львівської області передбачено 18 444,30 тис. грн. На відкриття центру у Новому Роздолі – це 4 442,339 тис. грн.

Подібні центри також з’являться у Моршині, Дрогобичі, Новороздільську. Решта коштів витратять для закупівлі автомобіля і решти необхідного для Притулку для жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства у Львівській області.

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Фото: ЛОДА

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