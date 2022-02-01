На Львівщині – найбільше в Україні нових хворих на Covid

Станом на ранок 1 лютого на Львівщині виявили 3 411 нових випадків коронавірусу. Водночас 1 023 людей одужали та 7 пацієнтів померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

За весь час пандемії у Львівській облсті коронавірус виявили у 263 345 осіб.

За оперативними даними, за вчора лабораторні центри провели 3954 ПЛР-тести, з яких 3411 виявились позитивними. Серед усіх нових хворих 1832 – львів’яни.

3411– це найбільша кількість нових випадків серед усіх областей України. В лідерах також є Одеська, Харківська та Вінницька області.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6230 людей (+7 за останню добу). Побороти недугу зуміли 215 978 пацієнт (+1 023 за минулу добу). Також за кількістю нових випадків Львівщина лідирує серед усіх інших областей України.

Як повідомляв Львівський портал, через спалах Covid-19 на Львівщині з 31 січня посилили карантин на Львівщині. Детально про нові обмеженя читайте тут.

Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. У суботу, 29 січня, на Львівщині був новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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