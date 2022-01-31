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Тисяча за вакцинацію: за тиждень українці купили ліків на 88 млн грн

Ірина Марчук

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Із 24 січня українці витратили понад 88 млн грн на придбаня ліків за програмою «єПідтримка». Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві економіки України.

Придбати ліки за «ковідну тисячу» можуть люди віком від 60 років. Купити медичні препарати можна безпосередньо в аптеках та через онлайн-замовлення. Рецепт від лікаря мати не обов’язково. За тиждень українці вже витратили на ліки понад 88 млн грн.

Загалом, з початку дії програми «єПідтримка», на картки українців перерахували 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн із них уже встигли витратити.

Найбільше коштів українці витратили на:

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  • книжкові магазини – 705 млн грн;
  • кінотеатри –  488 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;
  • спорт – 222 млн грн;
  • ліки – 88 млн грн.

Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» – це програма за якою повністю вакциновані українці можуть отримати тисячу гривень. Українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, отримають ще 500 гривень.

Гроші  із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям. Подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки. Згодом програму обіцяють розширити на освітні та комунальні послуги.

На те, аби витратити гроші, дають чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

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