Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на комуналку

Програму виплат вакцинованим українцям планують розширити і дозволити витрачати кошти на освітні та комунальні послуги. Про це в Телеграм-каналі заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, програму хочуть розширити на оплату комунальних послуг. Коли саме «ковідну тисячу» можна буде витратити на оплату комуналки, прем’єр поки не повідомив.

Зазначимо, раніше у відеозверненні Володимир Зеленський заявляв, що використати тисячу за вакцинацію на оплату компослуг зможуть лише літні люди. Однак прем’єр у своєму повідомленні не вказував, чи новою послугою зможуть користуватись всі, чи лише люди віком від 60 років.

Також уряд планує розширити програму на підлітків і додати можливість витрачати кошти на освітні послуги.

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Денис Шмигаль додав, що наразі понад 7,5 млн людей подали заявки на отримання виплат. Українці витратили 1,7 млрд грн у межах «єПідтримки».

Окрім того, з 24 січня літнім людям дозволили витрачати гроші з програми на ліки. Лише за два дні українці купили ліків з «єПпідтримки» на понад 6,5 млн грн.

Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» – це програма за якою повністю вакциновані українці можуть отримати тисячу гривень. Українці, які зроблять третє, бустерне, щеплення від коронавірусу, отримають ще 500 гривень.

Гроші із кінця 2021 року перераховують на віртуальну платіжну картку, яку формує «Дія». Гроші не оподатковуються і не завадять субсидіям. Подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби витратити гроші, дають чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.