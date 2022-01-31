На Львівщині військових вчать застосовувати американські гранатомети

На Яворівському полігоні військовослужбовці вчаться застосовувати ручні одноразові гранатомети SMAW-D, які Збройні Сили України отримали від Сполучених Штатів Америки. Повідомляє Армія.Inform.

Серед зразків озброєння, які отримали Збройні Сили України в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, були ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition, або SMAW-D.

На базі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалась підготовка інструкторів із застосування американського гранатомета М141. Наприкінці минулого тижня перша група фахівців закінчила курс підготовки та здійснила практичні стрільби по мішенях на Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

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Як розповів заступник начальника 184-го Навчального центру з навчальної роботи полковник Олександр Молоков, підготовка військовослужбовців тривала лише два дні. Один з них пішов на теорію, інший – на практичне застосування. Цього часу цілком вистачає для опанування цим видом зброї. Активну участь у підготовці українців узяли військовослужбовці США з військово-тренувальної місії «Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна» (JMTG-U).

«Зброя хороша, з неї легко стріляти, швидко можна підготувати. Якщо порівняти з нашою подібною зброєю, то в іноземного зразка ефективніша дальність стрільби», – розповів солдат Олександр Оніщук, що пройшов відповідну підготовку у центрі.

Як повідомив представник Головного управління доктрин та підготовки ГШ ЗС України полковник Микола Губень, який безпосередньо стежив за підготовкою фахівців, наступного тижня до 184-го Навчального центру має прибути ще понад два десятки військовослужбовців з різних військових частин, аби здобути необхідні знання та навички із застосування одноразового гранатомета M141 Bunker Defeat Munition.

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