Військові на Львівщині вчаться застосовувати ракетні комплекси NLAW

Третій день поспіль на Яворівському полігоні військовослужбовці ЗСУ вчаться застосовувати новітні протитанкові ракетні комплекси NLAW, які надав уряд Великобританії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

Сучасні протитанкові ракетні комплекси NLAW надійшли на Львівщину у вівторок, 25 січня. Відтоді військові ЗСУ розпочали інтенсивні навчання, які тривають і досі в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

Наші воїни успішно опановують теоретичні основи застосування цього новітнього озброєння під керівництвом досвідчених інструкторів зі складу Тренувальної місії ЗС Великобританії в Україні Orbital.

«Сьогодні наші військові вже на навчально-тренувальному комплексі «Бій в місті», де навчаються правильним тактичним діям під час ураження противника з NLAW. Як відомо, ці протитанкові ракетні комплекси є дуже ефективними під час ведення оборонного бою саме в умовах міської забудови. Бачу вогник в очах наших воїнів та повне порозуміння з колегами з Великобританії. Бачу прагнення навчитись новому, аби стійко та професійно захищати Україну від будь-яких намагань агресора», – підкреслив Павло Ткачук.

На що здатний протитанковий ракетний комплекс NLAW

ПТРК NLAW виробляє відомий шведський концерн SAAB та перебуває на озброєнні близько 10 країн світу.

Ракета має інерційну систему управління, що компенсує вплив довкілля та можливі радіоелектронні перешкоди систем захисту танка.

Оператор наводить ракету на ціль протягом трьох секунд, після чого здійснює постріл. Високотехнічна ракета сама обчислює параметри руху цілі та прогнозовану точку зустрічі. Відповідно, не потрібно враховувати поправки на дальність, вітер та рух цілі.

Ураження противника відбувається зверху на прольоті, коли ракета перебуває безпосередньо над бронеоб’єктом. Ударне ядро вражає ціль у найбільш вразливе місце.

Крім того, система забезпечує навіть ураження об’єктів, що перебувають в окопі або в капонірі. Дальність польоту сягає до 1000 метрів.

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Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

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Фото: Facebook Павла Ткачука