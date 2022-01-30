На Львівщині виявили ще 3043 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 30 січня, на Львівщині виявили 3043 нових хворих на Covid-19. За кількістю нових випадків Львівщина лідирує серед усіх інших областей України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 257 000 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 4266 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 3043, тобто 71% від усіх зроблених досліджень. Серед усіх нових хворих 1616 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6206 людей (+9 за останню добу). Побороти недугу зуміли 214 861 пацієнт (+85 за минулу добу). Також за кількістю нових випадків Львівщина лідирує серед усіх інших областей України.

Нагадаємо, через спалах Covid-19 на Львівщині 28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з понеділка, 31 січня.

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Близько тижня на Львівщині щодня фіксують в середньому по 2000 нових хворих на коронавірус. Вчора, 29 січня, на Львівщині був новий антирекорд – 3791 хворий на коронавірус за добу.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

Першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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