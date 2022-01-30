На Львівщині тримається низький рівень covid-вакцинації

На Львівщині суттєво не збільшується охоплення вакцинацією від коронавірусу. Протягом суботи, 29 січня, щеплення отримали лише 1943 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На Львівщині за вчора, 29 січня, щеплення від ковіду отримали 1943 оcоби (з них – 747 осіб отримали першу дозу вакцини, 686 – другу дозу, 0 – додаткову дозу, 510 – бустерну дозу).

Найбільше щеплень за весь період вакцинації на Львівщини зробили такими препаратами: Pfizer – 1 019 967, на другому місці – Coronavac – 525 629, слідом іде Moderna – 208 608, Astra Zeneca» – 193 636 людей. На останньому місці Covieshield» – 38 403 осіб отримали її.

Для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Також вакцинуватися можна у пунктах щеплень, попередньо звернувшись до сімейного лікаря.

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Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. На разі, в області тримається низький рівень covid-вакцинації.

Відтак, найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації.

Так 30 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Кабінет Міністрів України змінив мінімальний термін отримання бустерної дози від Covid19. Відповідну постанову уряд прийняв 19 січня.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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