Львівщина отримала ще кілька тисяч доз вакцини Moderna

28 січня на Львівщину надійшла нова партія вакцини від коронавірусу Moderna. Область отримала 4 тисяч доз препарату. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Нову партію використовуватимуть в центрах вакцинації та в пунктах щеплень. Ця мРНК-вакцина розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США.

Вакцина Moderna має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка допомагає організму створювати шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2.

Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини для боротьби з ним. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових кислот з’явилася ще на початку 1990-х.

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За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень цієї технології. Але реалізовано її було навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких вакцин проти COVID-19. Вакцини мРНК є безпечними та не можуть змінити ДНК людини. Станом на сьогодні в області провели 1 734 142 щеплення, з них 182 837 – вакциною «Модерна».

«Деякі мутації COVID-19 можуть уникати певної частини нашої імунної відповіді, однак не всіх. Бустерна чи додаткова вакцинація може покращити ті частини нашої імунної відповіді, яких саме не може уникнути вірусний варіант. Проте, помірне охоплення населення вакцинацією дозволяє вірусу мутувати у нові штами, тим самим роблячи нас вразливими», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Додамо, на Львівщині вже провели 1 979 738 щеплення, з них вакциною «Moderna» – 208 036 щеплень.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. На разі, в області тримається низький рівень covid-вакцинації.

Відтак, найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації.

Протягом тижня, з 29 по 30 січня, у Львові та області працюватимуть 26 центрів масової вакцинації, де можна зробити щеплення від коронавірусу.

Кабінет Міністрів України змінив мінімальний термін отримання бустерної дози від Covid19. Відповідну постанову уряд прийняв 19 січня.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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