Коронавірус виявили ще у 12 915 українців

Станом на ранок понеділка, 24 січня, в Україні лабораторно підтвердили 12 915 нових випадків коронавірусу. Померли 67 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 870 370 людей. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 12 915 новим хворим, серед них 224 медики та 826 дітей.

Одужали за останню добу 2430 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 67 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 99 282 людини, натомість одужали 3 585 338 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

м. Київ – 464;

Вінницька область – 524;

Волинська область – 251;

Дніпропетровська область – 349;

Донецька область – 84;

Житомирська область – 798;

Закарпатська область – 304;

Запорізька область – 63;

Івано-Франківська область – 1765;

Київська область – 256;

Кіровоградська область – 90;

Луганська область – 19;

Львівська область – 2036;

Миколаївська область – 209;

Одеська область – 670;

Полтавська область – 164;

Рівненська область – 394;

Сумська область – 856;

Тернопільська область – 661;

Харківська область – 1019;

Херсонська область – 142;

Хмельницька область – 536;

Черкаська область – 157;

Чернівецька область – 837;

Чернігівська область – 267.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.

22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

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