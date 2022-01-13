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До «помаранчевої» covid-зони потрапила вже третя область

Наталя Дуляба

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Станом на четвер, 13 січня, критеріям «помаранчевої» covid-зони відповідають уже три області: Херсонська, Сумська та Івано-Франківська. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Першими областями, які стали «помаранчевими», були Херсонщина і Сумщина. Їх віднесли до «помаранчевої» зони епіднебезпеки відразу по Різдву через перевищений коефіцієнт виявлення нових хворих на коронавірус та збільшення рівня госпіталізації.

Тепер станом на 13 січня до них додалась й Івано-Франківська область. Тут також почали виявляти більше хворих, проте показник, встановлений МОЗ, перевищений лише за 12 січня.

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Щодо Львівщини, то наразі всі показники епіднебезпеки у нормі. Така ж ситуація й в інших областях України.

Нагадаємо, остання хвиля коронавірусу в Україні остаточно стишилась на початку грудня, а вже з 30 грудня всі регіони перейшли у «жовту» covid-зону.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Тим часом коронавірус таки знову набирає обертів: за минулу добу в Україні виявили більше 10 тисяч нових хворих.

Як писав Львівський портал, медики кажуть, що симптоми «Омікрону» дуже відрізняються від попереднього covid-штаму – «Дельти». Нова мутація зазвичай не спричиняє лихоманку, кашель і втрату нюху. Детальніше про головні симптоми «Омікрону» читайте тут.

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