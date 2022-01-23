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Коронавірус забрав життя ще 86 українців

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі 23 січня в Україні виявили 15 444 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 2 030 хворих та померли 86 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 2298 дітей та 264 медпрацівників.

Кількість нових захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 559;
  • Вінницька область – 486;
  • Волинська область – 226;
  • Дніпропетровська область – 411;
  • Донецька область – 353;
  • Житомирська область – 844;
  • Закарпатська область – 370;
  • Запорізька область – 61;
  • Івано-Франківська область – 1704;
  • Київська область – 376;
  • Кіровоградська область – 118;
  • Луганська область – 35;
  • Львівська область – 2170;
  • Миколаївська область – 223;
  • Одеська область – 808;
  • Полтавська область – 121;
  • Рівненська область – 476;
  • Сумська область – 1469;
  • Тернопільська область – 903;
  • Харківська область – 1193;
  • Херсонська область – 211;
  • Хмельницька область – 958;
  • Черкаська область – 174;
  • Чернівецька область – 851;
  • Чернігівська область – 344.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 857 455 осіб; одужало – 3 582 908 осіб; летальних випадків – 99 215; проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже десять областей.

22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

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