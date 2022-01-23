Коронавірус забрав життя ще 86 українців

Станом на ранок неділі 23 січня в Україні виявили 15 444 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 2 030 хворих та померли 86 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 2298 дітей та 264 медпрацівників.
Кількість нових захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 559;
- Вінницька область – 486;
- Волинська область – 226;
- Дніпропетровська область – 411;
- Донецька область – 353;
- Житомирська область – 844;
- Закарпатська область – 370;
- Запорізька область – 61;
- Івано-Франківська область – 1704;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 118;
- Луганська область – 35;
- Львівська область – 2170;
- Миколаївська область – 223;
- Одеська область – 808;
- Полтавська область – 121;
- Рівненська область – 476;
- Сумська область – 1469;
- Тернопільська область – 903;
- Харківська область – 1193;
- Херсонська область – 211;
- Хмельницька область – 958;
- Черкаська область – 174;
- Чернівецька область – 851;
- Чернігівська область – 344.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 857 455 осіб; одужало – 3 582 908 осіб; летальних випадків – 99 215; проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.
Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже десять областей.
22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.
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Андрій Котенський