Коронавірус забрав життя ще 86 українців

Станом на ранок неділі 23 січня в Україні виявили 15 444 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 2 030 хворих та померли 86 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 2298 дітей та 264 медпрацівників.

Кількість нових захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 559;

Вінницька область – 486;

Волинська область – 226;

Дніпропетровська область – 411;

Донецька область – 353;

Житомирська область – 844;

Закарпатська область – 370;

Запорізька область – 61;

Івано-Франківська область – 1704;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 118;

Луганська область – 35;

Львівська область – 2170;

Миколаївська область – 223;

Одеська область – 808;

Полтавська область – 121;

Рівненська область – 476;

Сумська область – 1469;

Тернопільська область – 903;

Харківська область – 1193;

Херсонська область – 211;

Хмельницька область – 958;

Черкаська область – 174;

Чернівецька область – 851;

Чернігівська область – 344.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 857 455 осіб; одужало – 3 582 908 осіб; летальних випадків – 99 215; проведено ПЛР-тестувань – 17 497 199.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже десять областей.

22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

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