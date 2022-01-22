В Україні виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи 22 січня в Україні виявили 22 473 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 4 610 хворих та померли 136 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 2838 дітей та 535 медпрацівників.

Кількість нових захворювань в регіонах за добу:

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Львівська область – 3293; Івано-Франківська область – 2284; м. Київ – 1744; Сумська область – 1355; Харківська область – 1159; Одеська область – 1079; Хмельницька область – 1064; Вінницька область – 1005; Тернопільська область – 923; Житомирська область – 879; Чернівецька область – 848; Рівненська область – 828; Дніпропетровська область – 785; Київська область – 743; Донецька область – 701; Закарпатська область – 682; Волинська область – 512; Полтавська область – 549; Чернігівська область – 429; Черкаська область – 357; Херсонська область – 334; Луганська область – 291; Миколаївська область – 283; Запорізька область – 246; Кіровоградська область – 100.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 842 011 осіб; одужало – 3 580 878 осіб; летальних випадків – 99 129; проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.

22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

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