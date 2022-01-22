ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус

Андрій Котенський

|

Станом на ранок суботи 22 січня в Україні виявили 22 473 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 4 610 хворих та померли 136 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 2838 дітей та 535 медпрацівників.

Кількість нових захворювань в регіонах за добу:

Реклама партнерів
  1. Львівська область – 3293;
  2. Івано-Франківська область – 2284;
  3. м. Київ – 1744;
  4. Сумська область – 1355;
  5. Харківська область – 1159;
  6. Одеська область – 1079;
  7. Хмельницька область – 1064;
  8. Вінницька область – 1005;
  9. Тернопільська область – 923;
  10. Житомирська область – 879;
  11. Чернівецька область – 848;
  12. Рівненська область – 828;
  13. Дніпропетровська область – 785;
  14. Київська область – 743;
  15. Донецька область – 701;
  16. Закарпатська область – 682;
  17. Волинська область – 512;
  18. Полтавська область – 549;
  19. Чернігівська область – 429;
  20. Черкаська область – 357;
  21. Херсонська область – 334;
  22. Луганська область – 291;
  23. Миколаївська область – 283;
  24. Запорізька область – 246;
  25. Кіровоградська область – 100.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 842 011 осіб; одужало – 3 580 878 осіб; летальних випадків – 99 129; проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.

22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів
Анастасія ПИЖ
Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів Ка...

Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети
Ірина МАРЧУК
Свято Водохреща: історія, традиції та прикмети

Сьогодні, 19 січня, християни відзначають одне з найбільших свят – Хрещення Господнє або Водохреща, як його називають в ...

«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає привітати дітей-сиріт із прифронтових регіонів України

Уже восьмий рік жителі східних областей України зустріли новорічні та різдвяні свята в тяжких умовах війни. Особливо скл...

Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня
Наталя ДУЛЯБА
Е-квиток у Львові: що зміниться для пасажирів із 13 січня

Вже з четверга, 13 січня, у громадському транспорті всієї Львівської громади запрацює електронний квиток. Щоправда, скор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів