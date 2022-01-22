В Україні виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус

Станом на ранок суботи 22 січня в Україні виявили 22 473 нових випадків коронавірусу. При цьому Одужали 4 610 хворих та померли 136 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 2838 дітей та 535 медпрацівників.
Кількість нових захворювань в регіонах за добу:
- Львівська область – 3293;
- Івано-Франківська область – 2284;
- м. Київ – 1744;
- Сумська область – 1355;
- Харківська область – 1159;
- Одеська область – 1079;
- Хмельницька область – 1064;
- Вінницька область – 1005;
- Тернопільська область – 923;
- Житомирська область – 879;
- Чернівецька область – 848;
- Рівненська область – 828;
- Дніпропетровська область – 785;
- Київська область – 743;
- Донецька область – 701;
- Закарпатська область – 682;
- Волинська область – 512;
- Полтавська область – 549;
- Чернігівська область – 429;
- Черкаська область – 357;
- Херсонська область – 334;
- Луганська область – 291;
- Миколаївська область – 283;
- Запорізька область – 246;
- Кіровоградська область – 100.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 842 011 осіб; одужало – 3 580 878 осіб; летальних випадків – 99 129; проведено ПЛР-тестувань – 17 455 150.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже у першій половині січня, адже рівень захворюваності зріс на 40% у порівнянні з груднем.
Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.
22 січня 2022 року на Львівщині зафіксували антирекорд за кількість нових випадків захворювання на коронавірус.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський