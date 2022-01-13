На Львівщині коронавірус виявили у 949 людей

Станом на ранок четверга, 13 січня, на Львівщині виявили 949 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали дві сотні людей, ще 14 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 224 080 людей. Протягом минулої доби лабораторні центри провели 2838 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 949, тобто 33% від усіх зроблених досліджень. Серед усіх нових хворих 511 осіб – львів’яни.

За даними Львівської ОДА, всіх нових хворих виявили:

Дрогобицький район – 31

Золочівський район – 44

Львівський район – 671 (м. Львів – 511)

Самбірський район – 24

Стрийський район – 70

Яворівський район – 53

Червоноградський район – 56

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 6085 людей (+14 за останню добу). Побороти недугу зуміли 211 287 пацієнтів (+207 за минулу добу).

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Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

З початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Дотепер захворюваність на коронавірус на Львівщині була стабільною. У covid-стаціонарах перебувають менше тисячі хворих, а завантаженість лікарень впала до 18%.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid. Зараз медики кажуть, що нова хвиля почнеться вже наприкінці січня.

Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.

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