У covid-стаціонарах на Львівщині – 846 хворих. Завантаженість лікарень

Станом на п’ятницю, 7 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають менше тисячі хворих на коронавірус. У п’ятьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 494 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 76 хворих, ще 846 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 885 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 178 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. При цьому у п’ятьох медзакладах немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 108 у Центрі легеневого здоров’я (370) – 156 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 40 у ЛОКЛ (120) – 18 у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 16 у ЛШМД (830) – 89 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0 у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 40 у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 10 у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 15 у Стрийській міській лікарні (190) – 59 у Стебницькій міській лікарні (150) – 47 у Рудківській лікарні (100) – 90 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 43 у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 56 у Сокальській ЦРЛ (326) – 23 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 21 у Пустомитівській (80) – 0 у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34 у Жовківській ЦРЛ (100) – 5 у Самбірській ЦРЛ (50) – 0 у Буській ЦРЛ (80) – 0 у Золочівській ЦРЛ (210) – 15

Нагадаємо,зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.

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