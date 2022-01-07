У covid-стаціонарах на Львівщині – 846 хворих. Завантаженість лікарень

Станом на п’ятницю, 7 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають менше тисячі хворих на коронавірус. У п’ятьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 494 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 76 хворих, ще 846 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 885 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 178 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. При цьому у п’ятьох медзакладах немає жодного пацієнта.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 108
- у Центрі легеневого здоров’я (370) – 156
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 40
- у ЛОКЛ (120) – 18
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 16
- у ЛШМД (830) – 89
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
- у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 40
- у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 10
- у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 15
- у Стрийській міській лікарні (190) – 59
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 47
- у Рудківській лікарні (100) – 90
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 43
- у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 56
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 23
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 21
- у Пустомитівській (80) – 0
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 5
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
- у Буській ЦРЛ (80) – 0
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 15
Нагадаємо,зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.
Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.
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Аліса Белей