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У covid-стаціонарах на Львівщині – 846 хворих. Завантаженість лікарень

Аліса Белей

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Станом на п’ятницю, 7 січня, у лікарнях на Львівщині перебувають менше тисячі хворих на коронавірус. У п’ятьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 494 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 76 хворих, ще 846 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 885 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 178 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 93 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. При цьому у п’ятьох медзакладах немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 108
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) – 156
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 40
  4. у ЛОКЛ (120) – 18
  5. у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0
  6. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 16
  7. у ЛШМД (830) – 89
  8. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
  9. у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 40
  10. у 1–й МКЛ м. Львова (225) – 10
  11. у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 15
  12. у Стрийській міській лікарні (190) – 59
  13. у Стебницькій міській лікарні (150) – 47
  14. у Рудківській лікарні (100) – 90
  15. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 43
  16. у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 56
  17. у Сокальській ЦРЛ (326) – 23
  18. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 21
  19. у Пустомитівській (80) – 0
  20. у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 34
  21. у Жовківській ЦРЛ (100) – 5
  22. у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
  23. у Буській ЦРЛ (80) – 0
  24. у Золочівській ЦРЛ (210) – 15

Нагадаємо,зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічних святкувань.

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