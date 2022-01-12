На Львівщині не росте захворюваність на ГРВІ

Другий тиждень поспіль на Львівщині знижується захворюваність на сезонну застуду. Протягом минулого тижня, з 3 по 9 січня, ГРВІ підхопили понад 6300 мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Так, минулого тижня на ГРВІ, в тому числі й на коронавірус, захворіли 6339 мешканців Львівщини, що на 939 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. У відсотковому співвідношенні показник захворюваності в області впав на 12,9%.

Інтенсивний показник за цей тиждень є на 41% меншим від епідемічного порогу, розрахованого для Львівської області.

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Майже 40% з-поміж усіх недужих на Львівщині – це діти (2499 осіб). У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності серед дітей знизився на 2,6%.

Щодо Львова, то минулого тижня тут занедужали 2289 людей, що на 486 випадків менше, ніж попереднього тижня. Понад 36% серед усіх хворих – діти. Серед дітей захворюваність теж знизилась на 1%.

Жодного випадку грипу цього епідсезону на Львівщині ще не виявили. Минулого епідсезону в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип. Сезон 2020–2021 років був унікальним за вірусологічною характеристикою, оскільки циркуляції вірусів грипу в Україні майже не фіксували.

Нагадаємо, у цьому епідсезоні в Україні прогнозують циркуляцію трьох штамів грипу. Перші випадки вже виявили на Херсонщині.

У МОЗ наголошують: найкращою профілактикою грипу є вакцинація. Для щеплення будуть доступні три вакцини: Джісі Флю Квадривалент (Корея), Ваксі грип Тетра (Франція) та Інфлувак Тетра (Нідерланди).

У час пандемії виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію Covid-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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