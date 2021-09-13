Цього епідсезону в Україні циркулюватимуть три штами грипу

У новому епідсезоні в Україні ймовірно циркулюватимуть три штами грипу. Про це розповів Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я-головний державний санітарний лікар України в онлайн-інтерв’ю, передає пресслужба МОЗ.

Так, у 2021–2022 році очікується аналогічний епідемічний сезон грипу, як і минулого року. Він не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби.

Тож, прогнозують, що цього епідсезону в країні циркулюватимуть три штами грипу:

B/Washington;

H1N1;

H3N2

За словами Ігоря Кузіна цьогоріч в українські аптеки доставлять більшу кількість вакцин, ніж минулого року, – приблизно мільйон доз. Але остаточні кількості будуть регулюватися попитом.

Реклама партнерів

Ігор Кузін також анонсував виробництво вакцини проти грипу від українського виробника. Її поява запланована на перше півріччя 2022 року.

«Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини від грипу на території України. Це буде трьох- або чотирьохвалентна вакцина в монодозних шприцах. Це буде продукція «in bulk» (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування), але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи».

Нагадаємо, на Львівщині в минулому епідсезоні лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошували: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.