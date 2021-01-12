У Львові виявили перший випадок грипу АH1N1

У цьому епідсезоні на Львівщині виявили перший випадок грипу A(H1N1). Його діагнотували мешканцю Львова. Втім загалом епідеміологічна ситуація в області є сприятливою, адже наразі лабораторно підтверджено лише два випадки грипу. Про це у вівторок, 12 січня, повідомила керівниця обласного лабораторного центру Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Станом на середину січня на Львівщині лабораторно підтвердили лише два випадки грипу. Перший – грип В, який на початку грудня виявили у жителя області, другий – грип A(H1N1) пандемічний. Його діагностували львів’янину.

«Грип A(H1N1) пандемічний виявили у мешканця Львова. Його обстежили і виявили, що це був саме цей штам грипу. Але перебіг хвороби був легким, людина одужала, все добре», – зауважила Наталія Іванченко.

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Водночас Наталія Іванченко відзначила, що епідемологічна ситуація на Львівщині є сприятливою, незважаючи на те, що лабораторно щотижня перевіряють лише 10 людей.

«Більше випадків грипу вірусологічною лабораторією виявлено не було. Львівщина належить до областей з дозорним наглядом, це означає, що щотижня перевіряють лише 10 людей (порівну зі лікарні і з полікніки). Поки що ми говоримо про те, що на Львівщині є абсолютно сприятлива епідситуація щодо захворюваності на грип. Хворих із бурхливими клінічними ознаками грипу поки немає», – розповіла вона.

Епідеміологиня також наголосила, що симптоми будь-якого гострого респіраторного захворювання і грипу подібні до коронавірусу. Тому закликала мешканців Львівщини звертатись до лікаря при перших ознаках нездужання, а медиків – скеровувати всіх пацієнтів зі симптомами ГРВІ на ПЛР-тест.

Зазначимо, що грип A(H1N1) ще називають «свинячим». Саме цей штап грипу спровокував світому пандемію у 2009 році, яка тривала півтора роки.

Як писав Львівський портал, в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

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